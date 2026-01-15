Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер ответил на вопрос о потенциально возможной тренерской карьере.

Роджер Федерер globallookpress.com

«Никогда не говори никогда. Сейчас я очень занят — у меня четверо детей, так что на данный момент шансов нет. Но Стефан Эдберг когда-то говорил то же самое… Когда я принял решение завершить карьеру, это было облегчением. Сейчас я чувствую себя отлично, у меня есть контроль над тем, что я делаю в своей жизни, и я наслаждаюсь своей семьёй», — приводит слова Федерера журналист Жозе Моргаду.

Напомним, что Федерер является 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Он уже завершил карьеру и в настоящий момент отдыхает.