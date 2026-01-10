Опытная россиянка Вера Звонарева, занимающая сейчас 658-е место в рейтинге, получила шанс выйти в основную сетку турнира категории WTA-500 в Аделаиде.

Вера Звонарева globallookpress.com

В полуфинале квалификации Звонарева прошла немку Лауру Зигемунд (43), которая при счете 7:5, 4:0 в пользу россиянки отказалась от продолжении борьбы.

Соперницы были на корте 1 час 46 минут. За это время Звонарева 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9 заработанных.

На счету Зигемунд ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

В финале квалификации Звонарева сразится теперь с чешкой Терезой Валентовой.