Знаменитый 40-летний швейцарец Стэн Вавринка (156-я ракетка мира) проиграл в полуфинале командного турнира United Cup бельгийцу Зизу Бергсу (42) со счетом 3:6, 7:6, 3:6.

Стэн Вавринка globallookpress.com

Встреча длилась 2 часа 29 минут. За это время Вавринка выполнил 8 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

У бельгийца 7 эйсов, 4 двойных ошибки и 2 реализованного брейк-пойнта из 6.

Напомним, что ранее в рамках противостояния Швейцарии и Бельгии Белинда Бенчич обыграла Элису Мертенс со счетом 6:3, 4:6, 7:6.

Таким образом, решающей станет игра, где Бенчич и Вавринка сыграют в паре против Элисы Мертенс и Зизу Бергсом.