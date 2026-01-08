Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 17-е место в мировом рейтинге, потерпел поражение от американца Майкла Ммо, занимающего 285-ю позицию, во втором круге турнира ATP-250 в Гонконге.
Игра продолжалась 2 часа 3 минуты и закончилась со счетом 6:7 (2:7), 6:7 (4:7). В ходе матча Ммо сделал 11 эйсов, допустил две двойные ошибки и успешно реализовал один брейк-пойнт из трех попыток. Хачанов, в свою очередь, подал 12 эйсов, ошибся один раз на подаче и реализовал лишь один брейк-пойнт из пяти возможностей.
Следующим соперником Майкла Ммо станет его соотечественник, американский теннисист Маркос Гирон.