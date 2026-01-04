Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» и 40-летний теннисист из Швейцарии Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) проиграл итальянцу Флавио Коболли (22-я ракетка мира) в матче группового этапа United Cup со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:7 (4:7).

Флавио Коболли globallookpress.com

Игра длилась 2 часа 55 минут. За это время Вавринка выполнил восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не смог реализовать ни одного брейк-пойнта. Коболли, в свою очередь, сделал восемь эйсов, одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх возможных.

United Cup собирает команды из 18 стран, которые делятся на шесть групп. Италия и Швейцария выступают в группе С, вместе с Францией.