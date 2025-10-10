Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, пробилась в полуфинал турнира в Ухане. В четвертьфинале она победила казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину со счетом 6:3, 6:3.

Арина Соболенко globallookpress.com

Матч длился 1 час 25 минут. Соболенко оформила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

Рыбакина, в свою очередь, выполнила 6 эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трех.

В полуфинале турнира в Ухане Арина Соболенко встретится с американской теннисисткой Джессикой Пегулой.