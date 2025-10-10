В пятницу, 10 октября, Арина Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной в четвертьфинале женского теннисного турнира в Ухане (Китай). Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

08:24 Ad:40. Арина пробивает с форхенда по линии и попадает точно в угол!

08:23 40:40. Ошибается Арина на подаче и Рыбакина этим пользуется — подвисает гейм на подаче белоруски.

08:22 30:30. Елена не отпускает соперницу в этом гейме и навязывает мощную игру с задней линии.

08:20 На подаче белорусская теннисистка. Соперницы обонялись классными комбинациями — 15:15!

08:18 1:1! Елена Рыбакина сравнивает счет в первом сете!

08:18 40:30. В сложные моменты Рыбакину выручает подача — мощным косым ударом она выбивает соперницу с корта.

08:17 15:15. Классный выход к сетке от Арины: с бэкхенда она отправляет мяч под заднюю линию корта.

08:16 Рыбакина вышла на подачу и сразу же мощным вводом мяча забрала первое очко — 15:0.

08:15 1:0! Арина Соболенко взяла первый гейм на своей подаче!

08:13 30:30. Завязывается борьба на подаче Соболенко. Белоруска пока не может нащупать свою игру и много ошибается.

08:12 15:15. Соперницы обменялись невынужденными ошибками! Сначала Арина запулила в аут, а затем Елена ответила тем же.

08:12 Матч Арина Соболенко — Елена Рыбакина начался! На подаче белорусская теннисистка.

До матча

08:07 Теннисистки приступили к разминке, которая продлится минут 7-10.

08:05 Арина Соболенко и Елена Рыбакина уже на корте. Они приветствуют друг друга. Проходит жеребьевка и традиционное предматчевое фото.

08:00 Теннисистки уже готовятся к выходу на корт и появляются в подтрибунном помещении.

07:50 Ориентировочное время начала матча 8:10 по МСК. Арина Соболенко и Елена Рыбакина вот-вот должны появиться на корте.

07:40 Встреча пройдет в Ухане на стадионе «Optics Valley International Tennis Center». Покрытие корта — хард.

07:30 Приветствуем всех любителей тенниса! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала турнира WTA 1000 в Ухане (Китай) между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Арина Соболенко

Соболенко три раза участвовала в турнире в Ухане и трижды его выигрывала (2018, 2019 и 2024). В прошлом году здесь в финале белорусская теннисистка в финале обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счетом 2:1 (6:3, 5:7, 6:3). В нынешнем сезоне на хардовом покрытии Арина выиграла 34 матча, проиграв только 5.

Первая ракетка мира уверенно стартовала в нынешнем турнире со второго раунда, обыграв Ребекку Шрамкову из Словакии в трех партиях (4:6, 6:3, 6:1). В 1/8 финала Соболенко не оставила шансов россиянке Людмиле Самсоновой — 2:0 (6:3, 6:2).

Елена Рыбакина

Рыбакина занимает 9-е место в рейтинге WTA и стремится улучшить свое положение, благодаря дальнему проходу в крупном турнире. Последний раз в Ухане Елена выступала в 2019-м году, тогда она сумела добраться здесь до четвертьфинала. В нынешнем сезоне статистика игры на харде у казахстанской теннисистки выглядит неплохо — 31 победа и 12 поражений.

Нынешний турнир Рыбакина начала со второго круга, где обыграла в двух сетах представительницу Румынии Жаклин Кристиан (6:4, 6:3). Следующей соперницей Елены была чешка Линда Носкова, с ней так же проблем не было — победа со счетом 2:0 (6:3, 6:4).

Личные встречи

Это противостояние одно из самых принципиальных в WTA-туре. Между собой соперницы играли 14 раз, счет побед в пользу белорусской теннисистки (8:6). Последний матч между ними состоялся в августе нынешнего года на турнире в Цинциннати, там Рыбакина победила со счетом 2:0 (6:1, 6:4).

