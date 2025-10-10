прогноз на матч турнира в Ухане, ставка за 1.95

Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 08:00 мск.

Соболенко

Арина вышла в четвертьфинал на десятом турнире подряд.

При этом ранее в этом году она проиграла раньше четвертьфинала только на двух турнирах.

В стартовом матче на этой неделе белорусская теннисистка одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.

Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.

В 1/8 финала Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой — 6:3, 6:2.

В этом сезоне Арина провела 69 матчей, и на этом отрезке у нее 59 побед и 10 поражений.

Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Ухане.

Рыбакина

Елена тем временем тоже попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ей надо было выиграть лишь два матча.

В первом лучшая теннисистка Казахстана одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:3.

В 1/8 финала Рыбакина остановила финалистку недавнего «тысячника» в Пекине Линду Носкову — 6:3, 6:4.

В текущем сезоне Рыбакина выиграла 31 из 43 матчей на харде.

Ранее в этом году она доходила до полуфинала на трех «тысячниках» — в Дубае, Монреале и Цинциннати.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: Елена была и остается одной из самых сложных соперниц для Арины. Белоруска ведет 8-6 в противостоянии с Рыбакиной, но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в августе в Цинциннати, завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана — 6:1, 6:4. В июне Соболенко обыграла Рыбакину в трехсетовом матче с двумя тай-брейками на траве в Берлине.

В общем, здесь точно опасно ставить на победу Соболенко. Скорее всего, Рыбакина снова застанет врасплох первую ракетку мира.

1.95 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Соболенко — Рыбакина позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.