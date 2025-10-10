Белоруска Арина Соболенко сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Ухане (Китай). Матч пройдет 10 октября, начало — в 08:00 мск.
Соболенко
Арина вышла в четвертьфинал на десятом турнире подряд.
При этом ранее в этом году она проиграла раньше четвертьфинала только на двух турнирах.
В стартовом матче на этой неделе белорусская теннисистка одержала волевую победу над Ребеккой Шрамковой — 4:6, 6:3, 6:1.
Это был ее первый матч после победы на Открытом чемпионате США.
В 1/8 финала Соболенко выиграла у россиянки Людмилы Самсоновой — 6:3, 6:2.
В этом сезоне Арина провела 69 матчей, и на этом отрезке у нее 59 побед и 10 поражений.
Соболенко — действующая чемпионка «тысячника» в Ухане.
Рыбакина
Елена тем временем тоже попала в число первых восьми сеяных, поэтому для выхода в 1/4 финала ей надо было выиграть лишь два матча.
В первом лучшая теннисистка Казахстана одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан — 6:4, 6:3.
В 1/8 финала Рыбакина остановила финалистку недавнего «тысячника» в Пекине Линду Носкову — 6:3, 6:4.
В текущем сезоне Рыбакина выиграла 31 из 43 матчей на харде.
Ранее в этом году она доходила до полуфинала на трех «тысячниках» — в Дубае, Монреале и Цинциннати.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.61, победу Рыбакиной букмекеры предлагают за 2.31.
Прогноз: Елена была и остается одной из самых сложных соперниц для Арины. Белоруска ведет 8-6 в противостоянии с Рыбакиной, но при этом их предыдущая встреча, состоявшаяся в августе в Цинциннати, завершилась уверенной победой теннисистки из Казахстана — 6:1, 6:4. В июне Соболенко обыграла Рыбакину в трехсетовом матче с двумя тай-брейками на траве в Берлине.
В общем, здесь точно опасно ставить на победу Соболенко. Скорее всего, Рыбакина снова застанет врасплох первую ракетку мира.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.