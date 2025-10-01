Вторая ракетка мира Ига Свентек покидает «тысячник» в столице Китая после 4-го круга.

Эмма Наварро globallookpress.com

Полька в трех сетах уступила 17-й ракетке мира американке Эмме Наварро — 4:6, 6:4, 0:6.

Соперницы были на корте 2 часа 29 минут. За это время Свентек удалось реализовать 3 брейк-пойнта из 7, выполнить 9 эйсов и сделать 5 двойных ошибок.

Американка выполнила 2 подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15, и допустила 3 двойные ошибки.

Теперь в четвертьфинале «Мастерса» Наварро сразится с победительницей пары Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США).