Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил уровень игры Даниила Медведева.

Даниил Медведев globallookpress.com

«То, что Даниил этот турнир не провалил, говорит о том, что он на правильном пути и близок к тому, чтобы прибавить. Класс и уровень у него высокий. По сути Медведев уступает только лидерам — Синнеру и Алькарасу. С остальными он может играть на равных и реально претендовать на полуфинал ТБШ. Может и выиграть, но для этого нужна в том числе удача.

Да, период спада у него затянулся, зато последние результаты дают перспективу и надежду, что к Австралии Даниил сможет подойти в хорошей форме. Сейчас для него самое важное — правильно готовиться.

Он уже переходит, скорее, в разряд ветеранов. И на этом последнем этапе карьеры крайне важно показать свои лучшие качества. Хотя Джокович показывает, что и глубоко за 30 можно демонстрировать результаты», — сказал Янчук изданию «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Медведев в полуфинале прервал матч против американцем Ленера Тьена (6:4, 5:7, 0:4) по состоянию здоровья.