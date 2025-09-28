Российская теннисистка Мирра Андреева отметила, какого прогресса она добилась по ходу нынешнего сезона.

Мирра Андреева globallookpress.com

«Думаю, на протяжении всего сезона в целом я играла неплохо. Понятно, что на пике я была тогда, когда выиграла те два турнира. Потом снова начали проявляться разные аспекты, и стало сложнее найти свой ритм. Я стараюсь работать над собой каждый день и прогрессировать.

Могу сказать, что я сильно спрогрессировала по сравнению с началом года. Во многих ударах и моментах я прибавила на 30-40% Думаю, это хороший знак», — заявила Андреева на пресс-конференции в Пекине.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева одолела китаянку Чжу Линь (6:2, 6:2) и вышла в третий круг турнира в Пекине.