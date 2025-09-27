Россиянка Анна Калинская(29) не смогла преодолеть второй круг на турнире серии WTA-1000 в Пекине на покрытии хард.

Анна Калинская globallookpress.com

Ее обидчицей стала колумбийка Камила Осорио (83), победившая в трех сетах со счетом 6:1, 4:6, 6:4.

Встреча длилась 2 часа 15 минут. Россиянка за это время один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов.

Ее соперница выполнила 8 эйсов при 7 двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

Прогнозы на теннис

Теперь в третьем круге «Мастерса» Осорио сразится с победительницей игры Ига Свентек (Польша) — Юань Юэ (Китай).