    Алексей Жамнов«Металлург» Мг — «Спартак»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ
  • 12:45
    • Агент Батракова сообщил, что футболист «Локомотива» отклонил предложение из Саудовской Аравии
  • 17:31
    • Тетюхин: Я счастливый человек и у меня была замечательная карьера
  • 17:21
    • Хмелевски стал хоккеистом «Ак Барса»
  • 16:51
    • Александр Бублик одержал победу на турнире категории ATP-250 в Ханчжоу
  • 16:45
    • «СЭ»: Головин может сыграть за «Монако» после октябрьской международной паузы
    Все новости спорта

    Табило стал победителем турнира в Чэнду

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Лоренцо Музетти
    Чилиец Алехандро Табило (112-я ракетка мира) завоевал главный трофей на турнире серии АТР-250 в южнокорейском Чэнду.

    Алехандро Табило
    Алехандро Табило

    В решающем матче он в трех сетах переиграл итальянца Лоренцо Музетти (9) со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

    Соперники были на корте 2 часа 37 минут. За это время Табило выполнил 12 эйсов, сделал 2 двойные ошибки и использовал единственный брейк-пойнт. У Музетти 11 подач навылет, нет двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

    Прогнозы на теннис

    Благодаря этому успеху Табило начнет следующую неделю в ранге 72-й ракетки мира. Интересно, что Музетти проигрывает здесь финал второй год подряд.

