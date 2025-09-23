Табило стал победителем турнира в Чэнду

Чилиец(112-я ракетка мира) завоевал главный трофей на турнире серии АТР-250 в южнокорейском Чэнду.

В решающем матче он в трех сетах переиграл итальянца Лоренцо Музетти (9) со счетом 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Соперники были на корте 2 часа 37 минут. За это время Табило выполнил 12 эйсов, сделал 2 двойные ошибки и использовал единственный брейк-пойнт. У Музетти 11 подач навылет, нет двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

Благодаря этому успеху Табило начнет следующую неделю в ранге 72-й ракетки мира. Интересно, что Музетти проигрывает здесь финал второй год подряд.