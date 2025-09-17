Винус Уильямс: Не исключаю, что сыграю на Олимпиаде-2028

Легендарная теннисисткаможет принять участиев Лос-Анджелесе.

«Нет ничего невозможного. Но мне нужно будет сохранять мотивацию оставаться на корте так долго, посмотрим», — сказала 45-летняя Винус в интервью Parade.

Сейчас Уильямс-старшей 45 лет. Она является титулованной теннисисткой в истории Олимпийских игр. Всего у нее четыре золотые и одна серебряная медаль. Последний раз американка участвовала в Олимпиаде в 2016 году.

Она также выступала на Играх в Лондоне-2012, Пекине-2008, Афинах-2004 и Сиднее-2000. Недавно она снова возобновила профессиональную карьеру.