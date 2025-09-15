ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Карлос Алькарас удержал лидерство в новом рейтинге ATP

    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

    Карлос Алькарас
    Карлос Алькарас

    Лидером рейтинга остается испанец Карлос Алькарас с 11 540 очками, удерживая первое место после успешного сезона, включая победу на US Open. Второе место занимает итальянец Янник Синнер с 10 780 очками. Третью позицию занимает немец Александр Зверев с 5 930 очками, а четвертое место остается за Новаком Джоковичем из Сербии с 4 830 очками.

    Лучшим российским теннисистом в топ-10 является Карен Хачанов, который занимает 10-е место с 3 280 очками. Андрей Рублев располагается на 14-й позиции, а Даниил Медведев — на 18-й. Также в рейтинге отметить можно Романа Сафиуллина, который поднялся на 90-е место с 676 очками.

