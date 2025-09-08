Андреева опустилась на две позиции в чемпионской гонке WTA

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
Теперь 18-летняя спортсменка располагается там на 7-й строчке. На US Open-2025 Мирра Андреева дошла до третьего круга, где уступила американке Тэйлор Таунсенд.
Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова сохранила место в топ‑10.
Чемпионская гонка WTA от 8 сентября:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков
- 2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7533
- 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5184
- 4 (6). Аманда Анисимова (США) — 4908
- 5 (4). Мэдисон Киз (США) — 4450
- 6 (8). Джессика Пегула (США) — 4209
- 7 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4189
- 8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3751
- 9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3526
- 10 (10). Екатерина Александрова — 2871…
- 16 (15). Людмила Самсонова — 2031…
- 18 (16). Диана Шнайдер (все — Россия) — 1921