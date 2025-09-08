ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Андреева опустилась на две позиции в чемпионской гонке WTA

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Мирра Андреева
    В обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирра Андреева опустилась на две позиции.

    Мирра Андреева
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирра Андреева

    Теперь 18-летняя спортсменка располагается там на 7-й строчке. На US Open-2025 Мирра Андреева дошла до третьего круга, где уступила американке Тэйлор Таунсенд.

    Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова сохранила место в топ‑10.

    Чемпионская гонка WTA от 8 сентября:
    • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9610 очков
    • 2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7533
    • 3 (3). Кори Гауфф (США) — 5184
    • 4 (6). Аманда Анисимова (США) — 4908
    • 5 (4). Мэдисон Киз (США) — 4450
    • 6 (8). Джессика Пегула (США) — 4209
    • 7 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4189
    • 8 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3751
    • 9 (9). Жасмин Паолини (Италия) — 3526
    • 10 (10). Екатерина Александрова — 2871…
    • 16 (15). Людмила Самсонова — 2031…
    • 18 (16). Диана Шнайдер (все — Россия) — 1921

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Хорватия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Беларусь — Шотландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Азербайджан — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Паркс — Видманова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Эстония — Андорра
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры