Янник Синнер — Карлос Алькарас. Онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 7 сентября, Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата США по теннису. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

До матча

21:25 Трибуны на «Арене Артура Эша» заполнены практически до отказа, зрители еще подтягиваются... До старта мужского финала US Open 2025 остается совсем немного времени!

21:15 Теннисисты ушли с корта, все в ожидании Дональда Трампа.

21:10 Начало матча отложено из-за прибытия на арену президента США Дональда Трампа. Игра ориентировочно начнется в 21:30.

21:00 Официальное начало встречи переносится на несколько десятков минут из-за торжественной церемонии открытия финального матча. Следим дальше за развитием событий.

20:55 Синнер и Алькарас разминаются... У них на это еще около 15 минут!

20:50 Поединок пройдет в Нью-Йорке на «Арене Артура Эша».

20:40 Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию мужского финального матча US Open 2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор

Янник Синнер

Янник Синнер является действующим чемпионом Открытого чемпионата США по теннису. Первый номер мирового рейтинга идет небольшим букмекерским фаворитом предстоящего поединка. В рамках данного турнира он проиграл только два сета, было это в матчах против Дениса Шаповалова и Оже Альяссима. Остальных соперников итальянский теннисист обыграл в трех партиях.

В полуфинальном матче против Феликса Оже Альяссима Янник подал 11 эйсов, при четырёх двойных ошибках. Точность его первой подачи составила 53% при средней скорости в 188 км/час.

Карлос Алькарас

Алькарас в прошлом году выступил на Открытом чемпионате США неудачно, вылетев во втором круге. Теперь у него есть шанс взять титул и приблизится рейтинге к Яннику Синнеру. На этом турнире всех своих соперников обыгрывал в трех сетах, не отдав оппонентам ни одной парти.

В последнем матче (в полуфинале) испанец играл против легенды мирового теннис — серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилось уверенной викторией Алькараса (6:4, 7:6, 6:2).

Личные встречи

Между собой соперники играли 16 раз, счет побед в пользу Алькараса — 10:6. Недавно они играли в финале Цинциннати, но там при счете 0:5 в первом сете Синнер снялся из-за травмы.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36.