  • Теннис
  • 3
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Янник Синнер — Карлос Алькарас. Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция мужского финала US Open 2025

    Теннис ATP US Open Янник Синнер Карлос Алькарас
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
    Янник Синнер
    Янник Синнер
    В воскресенье, 7 сентября, Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале Открытого чемпионата США по теннису. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции.

    До матча

    21:25 Трибуны на «Арене Артура Эша» заполнены практически до отказа, зрители еще подтягиваются... До старта мужского финала US Open 2025 остается совсем немного времени!

    21:15 Теннисисты ушли с корта, все в ожидании Дональда Трампа.

    21:10 Начало матча отложено из-за прибытия на арену президента США Дональда Трампа. Игра ориентировочно начнется в 21:30.

    21:00 Официальное начало встречи переносится на несколько десятков минут из-за торжественной церемонии открытия финального матча. Следим дальше за развитием событий.

    20:55 Синнер и Алькарас разминаются... У них на это еще около 15 минут!

    20:50 Поединок пройдет в Нью-Йорке на «Арене Артура Эша».

    20:40 Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию мужского финального матча US Open 2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор

    Янник Синнер

    Янник Синнер является действующим чемпионом Открытого чемпионата США по теннису. Первый номер мирового рейтинга идет небольшим букмекерским фаворитом предстоящего поединка. В рамках данного турнира он проиграл только два сета, было это в матчах против Дениса Шаповалова и Оже Альяссима. Остальных соперников итальянский теннисист обыграл в трех партиях.

    В полуфинальном матче против Феликса Оже Альяссима Янник подал 11 эйсов, при четырёх двойных ошибках. Точность его первой подачи составила 53% при средней скорости в 188 км/час.

    Карлос Алькарас

    Алькарас в прошлом году выступил на Открытом чемпионате США неудачно, вылетев во втором круге. Теперь у него есть шанс взять титул и приблизится рейтинге к Яннику Синнеру. На этом турнире всех своих соперников обыгрывал в трех сетах, не отдав оппонентам ни одной парти.

    В последнем матче (в полуфинале) испанец играл против легенды мирового теннис — серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилось уверенной викторией Алькараса (6:4, 7:6, 6:2).

    Личные встречи

    Между собой соперники играли 16 раз, счет побед в пользу Алькараса — 10:6. Недавно они играли в финале Цинциннати, но там при счете 0:5 в первом сете Синнер снялся из-за травмы.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36.

