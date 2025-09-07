Янник Синнер — Карлос Алькарас. Онлайн, прямая трансляция

До матча
21:25 Трибуны на «Арене Артура Эша» заполнены практически до отказа, зрители еще подтягиваются... До старта мужского финала US Open 2025 остается совсем немного времени!
21:15 Теннисисты ушли с корта, все в ожидании Дональда Трампа.
21:10 Начало матча отложено из-за прибытия на арену президента США Дональда Трампа. Игра ориентировочно начнется в 21:30.
21:00 Официальное начало встречи переносится на несколько десятков минут из-за торжественной церемонии открытия финального матча. Следим дальше за развитием событий.
20:55 Синнер и Алькарас разминаются... У них на это еще около 15 минут!
20:50 Поединок пройдет в Нью-Йорке на «Арене Артура Эша».
20:40 Здравствуйте, уважаемые любители тенниса! Приглашаем вас на текстовую трансляцию мужского финального матча US Open 2025 между Янником Синнером и Карлосом Алькарасом. За этой встречей вместе с вами буду следить я, Петровский Виктор
Янник Синнер
Янник Синнер является действующим чемпионом Открытого чемпионата США по теннису. Первый номер мирового рейтинга идет небольшим букмекерским фаворитом предстоящего поединка. В рамках данного турнира он проиграл только два сета, было это в матчах против Дениса Шаповалова и Оже Альяссима. Остальных соперников итальянский теннисист обыграл в трех партиях.
В полуфинальном матче против Феликса Оже Альяссима Янник подал 11 эйсов, при четырёх двойных ошибках. Точность его первой подачи составила 53% при средней скорости в 188 км/час.
Карлос Алькарас
Алькарас в прошлом году выступил на Открытом чемпионате США неудачно, вылетев во втором круге. Теперь у него есть шанс взять титул и приблизится рейтинге к Яннику Синнеру. На этом турнире всех своих соперников обыгрывал в трех сетах, не отдав оппонентам ни одной парти.
В последнем матче (в полуфинале) испанец играл против легенды мирового теннис — серба Новака Джоковича. Встреча продолжалась два с половиной часа и завершилось уверенной викторией Алькараса (6:4, 7:6, 6:2).
Личные встречи
Между собой соперники играли 16 раз, счет побед в пользу Алькараса — 10:6. Недавно они играли в финале Цинциннати, но там при счете 0:5 в первом сете Синнер снялся из-за травмы.
Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.36.