  • Прогнозы на теннис
    Иван ИгнатьевИгнатьев возвращается в РПЛ. Перезапустит ли воспитанник «Краснодара» карьеру в «Оренбурге»? Юри АлбертоНовый кумир «Коринтианса»: почему Юри Алберто интересен клубам АПЛ Эрик тен Хаг и Жозе МоуриньюТри отставки за неделю: что осталось от наследия Моуриньо, Сульшера и тен Хага в «МЮ»
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 13:16
    • Гаттузо высказался о разгромной победе Италии над Эстонией
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
  • 18:35
    • Сербия минимально обыграла сборную Латвии
  • 17:58
    • «Трабзонспор» договорился с «Манчестер Юнайтед» об аренде Андре Онана
  • 17:19
    • «Металлург» смог обыграть «Ак Барс» в серии буллитов
  • 17:08
    • Маркус Рашфорд может досрочно покинуть «Барселону»
    Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?

    Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.36) и прогноз на финал US Open 7 сентября 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на US Open Прогнозы на Карлос Алькарас Прогнозы на Янник Синнер
    Прогноз и ставки на Синнер — Алькарас
    Карлос Алькарас и Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Теннис. US Open. Мужчины 07 Сентября 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 21:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Синнер

    Янник второй раз подряд вышел в финал американского мэйджора.

    В прошлом году итальянец в решающем матче спокойно обыграл американца Тейлора Фрица.

    На текущем турнире он пока отдал лишь два сета.

    Сначала действующему чемпиону US Open понадобилась дополнительная партия в матче третьего раунда против Дениса Шаповалова — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

    В полуфинале Синнер проиграл один сет канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

    В 1/8 финала Синнер разгромил Александра Бублика (6:1, 6:1, 6:1), а в четвертьфинале соотечественника Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2).

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).

    Прогнозы на теннис

    Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

    В текущем сезоне Синнер выиграл 37 матчей из 41.

    Алькарас

    Карлос второй раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата США.

    В 2022 году испанец стал победителем мэйджора в Нью-Йорке, обыграв в решающем матче норвежца Каспера Рууда.

    Карлос Алькарас
    globallookpress.com

    На этом турнире Алькарас пока не проиграл ни одного сета.

    В полуфинале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 7:6, 6:2), а в четвертьфинале уверенно обыграл чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2, 6:4).

  • Неделя тенниса: ужасный Медведев, драма Хачанова и новый имидж Алькараса
  • В Нью-Йорке набирает обороты заключительный в этом сезоне турнир «Большого шлема»
  • 31/08/2025

    • В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).

    Во втором раунде он разгромил итальянца Маттиа Беллуччи (6:1, 6:0, 6:3), а в стартовом матче выиграл у американца Райли Опелки (6:4, 7:5, 6:4).

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Победная серия Алькараса теперь составляет 12 матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

    Кроме того, Алькарас выиграл 45 из последних 47 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.

    Факты

    • Синнер и Алькарас сыграют в финале третьего «Большого шлема» подряд

    • Алькарас ведет 9-5 в личных в противостоянии с Синнером

    • Алькарас выиграл шесть из восьми матчей против Синнера на харде

    • Алькарас и Синнер седьмой раз встретятся в финале: на этой стадии испанец ведет со счетом 4-2

    • Ранее в этом сезоне Алькарас обыграл Синнера в финале Ролан Гаррос, но потом уступил итальянцу в финале Уимблдона

    • Впервые в истории первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом во всех четырех финалах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за один сезон

    • Алькарас возглавит рейтинг ATP в случае победы над Синнером в предстоящем финале

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.76, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.11.

    Прогноз: оба чересчур уверенно добрались до финала, но все равно есть ощущение, что предстоящий матч станет серьезным испытанием, прежде всего, для Алькараса.

    Четкость в игре Синнера действительно впечатляет, и в этом смысле остается только напомнить про ироничные рассуждения Александра Бублика, который назвал итальянца игроком, сгенерированным нейросетью.

    В общем, наше мнение — Синнер заберет этот финал и заодно защитит титул чемпиона US Open.

    Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по сетам (-1,5) за 2.36.

    Синнер — Алькарас: прогноз и ставка за 2.36, статистика, коэффициенты матча 07.09.202521:00. Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
