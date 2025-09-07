Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.36) и прогноз на финал US Open 7 сентября 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч пройдет 7 сентября в Нью-Йорке, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник второй раз подряд вышел в финал американского мэйджора.

В прошлом году итальянец в решающем матче спокойно обыграл американца Тейлора Фрица.

На текущем турнире он пока отдал лишь два сета.

Сначала действующему чемпиону US Open понадобилась дополнительная партия в матче третьего раунда против Дениса Шаповалова — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3.

В полуфинале Синнер проиграл один сет канадцу Феликсу Оже-Альяссиму — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4.

В 1/8 финала Синнер разгромил Александра Бублика (6:1, 6:1, 6:1), а в четвертьфинале соотечественника Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2).

Янник Синнер globallookpress.com

В первом круге Синнер разгромил чеха Вита Копршиву (6:1, 6:1, 6:2), а во втором спокойно разобрался с представителем Австралии Алексеем Попыриным (6:3, 6:2, 6:2).

Прогнозы на теннис

Ранее в этом году Синнер не смог выиграть лишь один матч на харде. В середине августа ему не удалось завершить встречу с Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Цинциннати из-за проблем со здоровьем.

В текущем сезоне Синнер выиграл 37 матчей из 41.

Алькарас

Карлос второй раз в карьере вышел в финал Открытого чемпионата США.

В 2022 году испанец стал победителем мэйджора в Нью-Йорке, обыграв в решающем матче норвежца Каспера Рууда.

Карлос Алькарас globallookpress.com

На этом турнире Алькарас пока не проиграл ни одного сета.

В полуфинале он одержал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:4, 7:6, 6:2), а в четвертьфинале уверенно обыграл чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2, 6:4).

В 1/8 финала Алькарас одержал победу над французом Артром Риндеркнешем (7:6, 6:3, 6:4), а в третьем круге — над итальянцем Лучано Дардери (6:2, 6:4, 6:0).

Во втором раунде он разгромил итальянца Маттиа Беллуччи (6:1, 6:0, 6:3), а в стартовом матче выиграл у американца Райли Опелки (6:4, 7:5, 6:4).

Победная серия Алькараса теперь составляет 12 матчей. В середине августа он выиграл «Мастерс» в Цинциннати.

Кроме того, Алькарас выиграл 45 из последних 47 матчей. После «Мастерса» в Майами он еще ни разу не проигрывал раньше финала.

Факты

Синнер и Алькарас сыграют в финале третьего «Большого шлема» подряд

Алькарас ведет 9-5 в личных в противостоянии с Синнером

Алькарас выиграл шесть из восьми матчей против Синнера на харде

Алькарас и Синнер седьмой раз встретятся в финале: на этой стадии испанец ведет со счетом 4-2

Ранее в этом сезоне Алькарас обыграл Синнера в финале Ролан Гаррос, но потом уступил итальянцу в финале Уимблдона

Впервые в истории первая и вторая ракетки мира встретятся друг с другом во всех четырех финалах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде за один сезон

Алькарас возглавит рейтинг ATP в случае победы над Синнером в предстоящем финале

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.76, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.11.

Прогноз: оба чересчур уверенно добрались до финала, но все равно есть ощущение, что предстоящий матч станет серьезным испытанием, прежде всего, для Алькараса.

Четкость в игре Синнера действительно впечатляет, и в этом смысле остается только напомнить про ироничные рассуждения Александра Бублика, который назвал итальянца игроком, сгенерированным нейросетью.

В общем, наше мнение — Синнер заберет этот финал и заодно защитит титул чемпиона US Open.

Рекомендуемая ставка: победа Синнера с форой по сетам (-1,5) за 2.36.