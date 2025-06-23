Камельзон — о победе Бублика: К моему удивлению, он был совсем другим

Заслуженный тренер Россиивысказался о победе казахстанского теннисистанадв финале турнира в Галле.

«К моему удивлению, Бублик был совсем другим. Это не тот харизматичный теннисист, который в любой момент может выкинуть какой-то фокус. В чисто профессиональном отношении финал получился замечательный, оба соперника отыграли чисто. Равный до самой последней минуты матч.

Признаюсь, что болел за обоих. Все-таки получился российский финал, не было никакой политики. Получил огромное удовольствие — будто сходил в хороший театр с двумя выдающимися актерами. И Александр, и Даниил блестяще себя показали. Такая работа даст хороший импульс для следующих турниров и Уимблдона. Не думаю, что поражение может ударить по психологии Медведева. С точки зрения качества игры он показал очень хороший уровень», — сказал Камельзон «ВсеПроСпорт».

Напомним, что Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле со счетом — 6:3, 7:6.