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    Камельзон — о победе Бублика: К моему удивлению, он был совсем другим

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Александр Бублик Даниил Медведев
    Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о победе казахстанского теннисиста Александра Бублика над Даниилом Медведевым в финале турнира в Галле.

    Александр Бублик
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    Александр Бублик

    «К моему удивлению, Бублик был совсем другим. Это не тот харизматичный теннисист, который в любой момент может выкинуть какой-то фокус. В чисто профессиональном отношении финал получился замечательный, оба соперника отыграли чисто. Равный до самой последней минуты матч.

    Признаюсь, что болел за обоих. Все-таки получился российский финал, не было никакой политики. Получил огромное удовольствие — будто сходил в хороший театр с двумя выдающимися актерами. И Александр, и Даниил блестяще себя показали. Такая работа даст хороший импульс для следующих турниров и Уимблдона. Не думаю, что поражение может ударить по психологии Медведева. С точки зрения качества игры он показал очень хороший уровень», — сказал Камельзон «ВсеПроСпорт».

    Напомним, что Бублик обыграл Медведева в финале турнира в Галле со счетом — 6:3, 7:6.

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