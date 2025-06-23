Дрейпер: Просто злость выплеснулась наружу

Британский теннисиствысказался о сломанной ракетке в полуфинале против чехана турнире в Лондоне (Великобритания).

Дрейпер уступил со счетом 4:6, 6:4, 5:7, разбил свою ракетку, а также повредил цифровое рекламное табло.

«На самом деле, это было связано со всем. То, как я играл временами. Очевидно, тот факт, что я так упорно трудился, чтобы оказаться в этой позиции. Я действительно старался собраться с силами, направить энергию в нужное русло. Когда ты видишь, как мяч пролетает мимо тебя в этот момент, знаешь, очень тяжело представить, что ты сломаешься в следующем гейме, хотя старался изо всех сил.

Не одобряю такое поведение, но в то же время именно в таком состоянии я был тогда. Старался использовать все, что мог, бороться за каждый мяч. Но в конце концов злость просто выплеснулась наружу», — приводит слова Дрейпера TNT Sport.