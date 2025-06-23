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    Дрейпер: Просто злость выплеснулась наружу

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Джек Дрейпер Иржи Легечка
    Британский теннисист Джек Дрейпер высказался о сломанной ракетке в полуфинале против чеха Иржи Легечки на турнире в Лондоне (Великобритания).

    Джек Дрейпер
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    Джек Дрейпер

    Дрейпер уступил со счетом 4:6, 6:4, 5:7, разбил свою ракетку, а также повредил цифровое рекламное табло.

    «На самом деле, это было связано со всем. То, как я играл временами. Очевидно, тот факт, что я так упорно трудился, чтобы оказаться в этой позиции. Я действительно старался собраться с силами, направить энергию в нужное русло. Когда ты видишь, как мяч пролетает мимо тебя в этот момент, знаешь, очень тяжело представить, что ты сломаешься в следующем гейме, хотя старался изо всех сил.

    Не одобряю такое поведение, но в то же время именно в таком состоянии я был тогда. Старался использовать все, что мог, бороться за каждый мяч. Но в конце концов злость просто выплеснулась наружу», — приводит слова Дрейпера TNT Sport.

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