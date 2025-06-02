ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЕлагинАлександр Елагин: Эмоциональный пик «Интер» прошёл с «Барсой», на ПСЖ их не хватило
  • 13:42
    • Мирра Андреева уверенно обыграла Касаткину на «Ролан Гаррос»
  • 11:01
    • «Чемпионат»: Ротенберг будет уволен из СКА
    Все новости спорта

    Александр Зверев прошел в четвертьфинал РГ после отказа Грикспора продолжать матч

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ролан Гаррос
    Немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий третье место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

    Александр Зверев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев

    Оппонент Зверева из Нидерландов Таллон Грикспор снялся с матча четвертого круга во втором сете при счете 4:6, 0:3 в пользу Зверева. Матч длился 54 минуты.

    За время игры Зверев сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Грикспор не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

    В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и сербом Новаком Джоковичем.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев шокирует Синнера?
  • Синнер — Рублев. Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • Джокович продлит серию побед над Норри?
  • Норри — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Музетти обыграет Тиафо и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос?
  • Музетти — Тиафо. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 22:15
    •  3.55
  • Прогноз на матч Синнер — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Музетти — Тиафо
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Пол — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Свитолина — Свентек
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Пайсанду — Крисиума
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Киз — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    ATPWTAAustralian OpenРолан ГарросУимблдонUS Open
    Бои Прочие Игры