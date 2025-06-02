Александр Зверев прошел в четвертьфинал РГ после отказа Грикспора продолжать матч

Немецкий теннисист, занимающий третье место в мировом рейтинге, вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Оппонент Зверева из Нидерландов Таллон Грикспор снялся с матча четвертого круга во втором сете при счете 4:6, 0:3 в пользу Зверева. Матч длился 54 минуты.

За время игры Зверев сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трех. Грикспор не сделал ни одного эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из двух.

В четвертьфинале Зверев встретится с победителем матча между британцем Кэмероном Норри и сербом Новаком Джоковичем.