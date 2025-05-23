Селехметьева прокомментировала выход в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянкавысказалась о своем выходе в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025.

До этого теннисистка выступала на Открытом чемпионате Франции в 2022 году.

«Сейчас всё более осознанно происходит. Тогда мне было 19 лет, а сейчас я уже ума набралась, опытнее стала. В финале квалификации были американские горки какие-то, но я горжусь, что выстояла и выиграла. Что показала, может, и не свой лучший теннис. Хотя нет, показала свой лучший теннис!» — сказала Селехметьева.

Ранее Селехметьева вышла в основную сетку «Ролан Гаррос» — 2025, одолев в финале квалификации Лолу Радивоевич из Сербии со счетом 6:4, 2:6, 6:4.

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Сейчас Селехметьева является 146-й ракеткой мира.