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    Фоньини объявил, что нынешний «Мастерс» в Риме станет для него последним карьере

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Фабио Фоньини
    Известный итальянский теннисист Фабио Фоньини сообщил, что принял для себя решение, что этот «Мастерс» в Риме станет для него последним в качестве профессионального игрока.

    Фабил Фоньини
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    Фабил Фоньини

    «Я принял решение, что это будет мой последний римский турнир. Пришло время уступить дорогу молодым — так должно быть. Считаю это правильным шагом. У меня была потрясающая карьера, и я безмерно счастлив. В жизни всему есть начало и конец», — сказал Фоньини в интервью Sky Sport.

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    • В первом круге 37-летний Фоньини сыграет с британцем Джейкобом Фирнли. За свою карьеру выиграл 9 турниров серии АТР, один из которых «Мастерс» в Монте-Карло (2019). На Australian Open в 2015 году он стал победителем в паре.

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