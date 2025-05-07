Фоньини объявил, что нынешний «Мастерс» в Риме станет для него последним карьере

Известный итальянский теннисистсообщил, что принял для себя решение, что этот «Мастерс» в Риме станет для него последним в качестве профессионального игрока.

«Я принял решение, что это будет мой последний римский турнир. Пришло время уступить дорогу молодым — так должно быть. Считаю это правильным шагом. У меня была потрясающая карьера, и я безмерно счастлив. В жизни всему есть начало и конец», — сказал Фоньини в интервью Sky Sport.

В первом круге 37-летний Фоньини сыграет с британцем Джейкобом Фирнли. За свою карьеру выиграл 9 турниров серии АТР, один из которых «Мастерс» в Монте-Карло (2019). На Australian Open в 2015 году он стал победителем в паре.