Алибек Качмазов вышел во второй круг квалификации Australian Open

Алибек Качмазов Фото: globallookpress.com
Матч продолжался 1 час 29 минут. Качмазов выполнил 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.
У японца ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором круге квалификации Качмазов сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии.
Прогнозы и ставки на Australian Open
Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде состоится с 12 по 26 января. В минувшем сезоне турнир выиграл итальянец Янник Синнер.