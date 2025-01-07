Алибек Качмазов вышел во второй круг квалификации Australian Open

Российский теннисистпробился во 2-й раунд квалификации Australian Open 2025. Он одолел японцасо счетом 6:3, 7:6.

Матч продолжался 1 час 29 минут. Качмазов выполнил 6 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

У японца ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

Во втором круге квалификации Качмазов сыграет с Николозом Басилашвили из Грузии.

Прогнозы и ставки на Australian Open

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде состоится с 12 по 26 января. В минувшем сезоне турнир выиграл итальянец Янник Синнер.