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    Джокович назвал главные подвиги в своей карьере

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопрос о главных подвигах в своей карьере.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Первый — это серия из 43 побед в первой половине 2011 года. Это не было моей целью. Я чувствовал себя прекрасно, потому что закончил предыдущий сезон наилучшим образом, выиграв Кубок Дэвиса для Сербии. Это дало мне сильную уверенность для 2011 года. Я начал сезон с победы на Открытом чемпионате Австралии по теннису и, таким образом, запустил серию. Продолжал побеждать и побеждать, и чем больше я побеждал, тем лучше чувствовал себя на корте. Для меня перестало иметь значение, кто находится на другой стороне сетки. Это было феноменальное чувство, которое может случиться только раз.

    Второй — не календарный: четыре подряд турнира "Большого шлема" в 2015-2016 годах. Всегда мечтал выиграть Уимблдон и стать первым в мире. Когда я сделал это, то спросил себя: какая моя следующая мечта? В тот период мне захотелось выиграть как можно больше ТБШ, в том числе и "Ролан Гаррос", который я не завоёвывал.

    Третий подвиг — победа над Роджером Федерером в финале Уимблдона-2019. Финал был очень напряжённым, наверное, самым напряжённым матчем, который я когда-либо играл. Мог бы добавить к нему финал Открытого чемпионата Австралии по теннису с Рафаэлем Надалем в 2012 году. Эти две игры выделяются как лучшие, в которых я выступал.

    Четвёртый — завоевание 23-го титула "Большого шлема" на Открытом чемпионате Франции — 2023, после которого я стал рекордсменом», — приводит слова Джоковича Sportklub.

    Напомним, что Джокович является 24-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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