Фритц: Честно говоря, я считаю Медведева очень смешным

Американский теннисистпрокомментировал поведение россиянина(6:4, 6:3) во время их матча на Итоговом турнире ATP.

Во втором сете Медведев бросал ракетку, жонглировал ею, а на одном из приемов держал ее обратной стороной.

«Я просто смеялся. Честно говоря, я считаю его очень смешным. Он всегда меня веселит, даже если это не наш с ним матч. Он довольно забавный. Я еще больше смеялся в перерывах между розыгрышами, когда он подкидывал ракетку.

Он просто такой. У него ракетка вверх ногами, но это моя подача и счет 40:0. Так что без разницы. Он все равно отбил подачу.

Мне пришлось сказать себе, что нужно сосредоточиться. Потом он сыграл пару очков при счете 5:2, когда подавал, показывая, что он хочет забрать подачу, а потом попытался сделать брейк при 5:3.

Иногда теряешь концентрацию, когда соперники показывают, что они почти не стараются играть. А потом они снова начинают прикладывать усилия и застают врасплох. В профессиональном теннисе так происходит гораздо чаще, чем вы думаете — они играют в половину запаса сил, ты пытаешься быстро выиграть, а они тебя ловят.

Надо было быть собранным и готовым при счете 5:3. Если бы я не провел хороший гейм на подаче, он так просто мне бы все не отдал. Он собирался очень постараться и сыграть хороший гейм. К счастью для меня, я здорово подавал и провел гейм качественно — не дал ему шанса там играть. Он точно собирался за него бороться. Если бы он сделал там обратный брейк, то мы сравняли бы счет, так что...», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Прогнозы на теннис

Ранее на Итоговом турнире ATP итальянец Янник Синнер в двух сетах обыграл представителя Австралии Алекса де Минора.