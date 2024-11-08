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    Медведев: Чтобы победить Синнера, нужно играть безупречно

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Итоговый чемпионат ATP
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о соперниках в группе на Итоговом чемпионате ATP — 2024. Соревнования проходят в Турине.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Просто безумие, потому что мы с Тейлором уже года три оба в топ-10 и в тур пришли примерно в одно время, а играли друг с другом всего один раз. Чтобы победить Янника, нужно играть безупречно. От начала и до конца сохранять концентрацию, изматывать его и заставлять работать. Он очень, очень сложный соперник, особенно здесь, в Италии. Алекса я знаю давно.

    Я всегда считал его отличным игроком. Раньше, наверное, он был слишком нестабилен. Но в этом году такого не происходило. Мне кажется, именно поэтому этот его сезон лучше предыдущих», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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    Медведев сыграет в одной группе с Янником Синнером, Тейлором Фрицем и Алексом де Минором. Итоговый чемпионат ATP — 2024 состоится с 10 по 17 ноября в Турине (Италия).

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