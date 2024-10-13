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    Кирьос объявил причину возвращения на корт

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ник Кирьос
    Австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях рассказал, что заставило его возобновить профессиональную карьеру.

    Ник Кирьос
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    Ник Кирьос

    «Я возвращаюсь, потому что что-то удерживает меня в игре. Я победил практически каждого, кто встречался на моем пути, вышел в финал турнира "Большого шлема", выиграл "Шлем" в парном разряде, завоевал несколько титулов и заработал деньги.

    Единственное, что сейчас у меня на уме, — это "Большой шлем". Я думаю, это заставит критиков замолчать. Это будет моей глубинной мотивацией», — сказал Кирьос в интервью Code Sports.

    Прогнозы на теннис

    Сейчас Нику Кирьосу всего 29 лет. Он считается одним из самых скандальных теннисистов мира в профессиональном туре. Планируется, что он начнет снова играть в декабре 2024

    Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В прошлом сезоне он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте.

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