Кирьос объявил причину возвращения на корт

Австралийский теннисиств социальных сетях рассказал, что заставило его возобновить профессиональную карьеру.

«Я возвращаюсь, потому что что-то удерживает меня в игре. Я победил практически каждого, кто встречался на моем пути, вышел в финал турнира "Большого шлема", выиграл "Шлем" в парном разряде, завоевал несколько титулов и заработал деньги.

Единственное, что сейчас у меня на уме, — это "Большой шлем". Я думаю, это заставит критиков замолчать. Это будет моей глубинной мотивацией», — сказал Кирьос в интервью Code Sports.

Прогнозы на теннис

Сейчас Нику Кирьосу всего 29 лет. Он считается одним из самых скандальных теннисистов мира в профессиональном туре. Планируется, что он начнет снова играть в декабре 2024

Последние два года Кирьос боролся с травмами колена и запястья. В прошлом сезоне он провел только один матч на травяном турнире в Штутгарте.