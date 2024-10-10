Махач — о победе над Алькарасом: Я играл невероятно

Чехпрокомментировал победу надиспанским теннисистомв 1/4 финала турнира в Шанхае.

«Что ж, я играл невероятно. Знал, что мой уровень тенниса сегодня будет отличным, потому что сейчас показываю лучший результат в своей карьере, это точно. В предыдущем матче я победил Томми Пола с невероятной результативностью. С такими игроками я должен играть на этом уровне. В противном случае 6:2, 6:3 — и ты отправляешься домой. Другого выбора нет.

Я знал, что у меня есть шанс. С такими игроками, как Алькарас, если у тебя есть сет и на подаче 5:4, до победы в матче всё равно далеко. Я играл с ним на Кубке Дэвиса, и мне удалось сыграть на этом уровне всего один сет. Сегодня было два», — отметил Махач сразу после игры.

Следующим соперником 23-летнего чешского теннисиста станет Янник Синнер из Италии.