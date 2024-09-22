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    Касаткина проиграла Хаддад-Майя в финале турнира в Сеуле

    Теннис Прогнозы на теннис Дарья Касаткина Беатрис Аддад Майя WTA
    Россиянка Дарья Касаткина проиграла бразильянке Беатрис Хаддад-Майя в финале турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого составляет 922 тысячи долларов.

    Дарья Касаткина
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    Дарья Касаткина

    В решающем матче Касаткина уступил Хаддад-Майя со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

    Дарья уверенно взяла первый сет, вела 3:1 во втором, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк.

    Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время российская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из семи. Беатрис взяла на приеме 4 гейма.

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  • 17/09/2024

    • Касаткина проиграла четвертый финал WTA в текущем сезоне. Хаддад-Майя завоевала четвертый титул в одиночном разряде.

    На следующей неделе Касаткина поднимется в рейтинге WTA на 11-е место.

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