Касаткина проиграла Хаддад-Майя в финале турнира в Сеуле

Россиянкапроиграла бразильянкев финале турнира WTA 500 в Сеуле (Южная Корея), призовой фонд которого составляет 922 тысячи долларов.

В решающем матче Касаткина уступил Хаддад-Майя со счетом 6:1, 4:6, 6:1.

Дарья уверенно взяла первый сет, вела 3:1 во втором, но в итоге позволила сопернице совершить камбэк.

Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты. За это время российская теннисистка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из семи. Беатрис взяла на приеме 4 гейма.

Касаткина проиграла четвертый финал WTA в текущем сезоне. Хаддад-Майя завоевала четвертый титул в одиночном разряде.

На следующей неделе Касаткина поднимется в рейтинге WTA на 11-е место.