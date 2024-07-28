Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге

Мирра Андреева Фото: globallookpress.com
Таким образом, 17-летняя теннисистка покидает турнир в одиночном разряде.
Соперницы находились на корте 1 час 26 минут. Мирра сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 заработанных.
У Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 5 заработанных.
Также завершилось еще несколько матчей в женском одиночном турнире.
Украинка Марта Костюк победила новозеландку Лулу Сун со счетом 6:4, 6:3.
Американка Джессика Пегула обыграла швейцарскую теннисистку Веронику Голубич со счетом 6:3, 6:4.
Латышка Елена Остапенко уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано — 4:6, 3:6.