Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге

Россиянкауступила в первом круге Олимпийских игр полячкесо счетом 3:6, 4:6.

Таким образом, 17-летняя теннисистка покидает турнир в одиночном разряде.

Соперницы находились на корте 1 час 26 минут. Мирра сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 заработанных.

У Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 5 заработанных.

Также завершилось еще несколько матчей в женском одиночном турнире.

Украинка Марта Костюк победила новозеландку Лулу Сун со счетом 6:4, 6:3.

Американка Джессика Пегула обыграла швейцарскую теннисистку Веронику Голубич со счетом 6:3, 6:4.

Латышка Елена Остапенко уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано — 4:6, 3:6.