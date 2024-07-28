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    Мирра Андреева вылетела с Олимпиады в первом круге

    Теннис Прогнозы на теннис WTAПариж-2024 Мирра Андреева Магда Линетт Елена Остапенко Джессика Пегула
    Россиянка Мирра Андреева уступила в первом круге Олимпийских игр полячке Магде Линетт со счетом 3:6, 4:6.

    Мирра Андреева
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    Мирра Андреева

    Таким образом, 17-летняя теннисистка покидает турнир в одиночном разряде.

    Соперницы находились на корте 1 час 26 минут. Мирра сделала два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 2 заработанных.

    У Линетт два эйса, ни одной двойной ошибки и 3 выигранных брейк-пойнта из 5 заработанных.

    Также завершилось еще несколько матчей в женском одиночном турнире.

    Украинка Марта Костюк победила новозеландку Лулу Сун со счетом 6:4, 6:3.

    Американка Джессика Пегула обыграла швейцарскую теннисистку Веронику Голубич со счетом 6:3, 6:4.

    Латышка Елена Остапенко уступила колумбийке Марии-Камиле Осорио-Серрано — 4:6, 3:6.

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