Пегула пропустит «Ролан Гаррос»

Американка(пятая ракетка мира) объявила о том, что не сможет выступить на Открытом чемпионате Франции.

«Я почти вернулась к нормальным тренировкам (у меня не было никаких проблем в течение нескольких недель), но играла очень осторожно, проходя восстановление. Если бы у меня было ещё пять-семь дней в запасе, то была бы там на 100%.

Так что я точно вернусь к травяному сезону и остальной части лета. Нужно увеличить количество матчей. А пока у меня появился новый щенок», — написала Пегула в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» в этом году пройдет с 6 мая по 8 июня. Напомним, ранее Пегула пропустила из-за травмы «Мастерс» в Риме.