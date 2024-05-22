Тим не смог пройти квалификацию на «Ролан Гаррос»

Экс-третья ракетка мира, австрийский теннисистне смог пройти второй круг квалификации на «Ролан Гаррос».

Его обидчиком стал другой австриец Отто Виртанен, который нанес поражение в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

Игра продолжалась 1 час 45 минут. Доминик Тим реализовал два брейк-пойнта из четырех, допустил пять двойных ошибок и выполнил один эйс.

Отто Виртанен сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За свою карьеру Доминик Тим выходил в финал «Ролан Гаррос» (2018, 2019). В этом году организаторы решили не давать ему WC в основную сетку. Уже известно, что это последний сезон 31-летнего Тима в большом теннисе.