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    Тим не смог пройти квалификацию на «Ролан Гаррос»

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Доминик Тим
    Экс-третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не смог пройти второй круг квалификации на «Ролан Гаррос».

    Доминик Тим
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    Доминик Тим

    Его обидчиком стал другой австриец Отто Виртанен, который нанес поражение в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

    Игра продолжалась 1 час 45 минут. Доминик Тим реализовал два брейк-пойнта из четырех, допустил пять двойных ошибок и выполнил один эйс.

    Отто Виртанен сделал три двойные ошибки, выполнил семь подач навылет и смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных.

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    • За свою карьеру Доминик Тим выходил в финал «Ролан Гаррос» (2018, 2019). В этом году организаторы решили не давать ему WC в основную сетку. Уже известно, что это последний сезон 31-летнего Тима в большом теннисе.

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