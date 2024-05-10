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    Медведев: Я хочу защитить титул в турнире в Риме

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира в Риме.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В прошлом году 28-летний россиянин стал победителем турнира в Риме, обыграв в финале датчанина Хольгера Руне (7:5, 7:5).

    «Я совсем не чувствую давления. Я просто счастлив, что победил здесь в прошлом году. И я хочу добиться успеха в этом году. Возможно, это неправильный подход. Может быть, мне стоит его изменить, я не знаю. На данный момент я не хочу ничего менять. Мне нравится быть расслабленным. Давайте посмотрим», — сказал Медведев на пресс-конференции.

    11 мая Медведев сыграет с британцем Джеком Дрейпером во втором круге турнира в Риме.

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