Хачанов: Мои результаты на грунте в целом лучше, чем у Медведева

Российский теннисистпрокомментировал победу над(6:3, 7:5) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

«Я проиграл Даниилу в двух напряжённых матчах на харде. На грунте у меня пока нет титула, но я показываю хорошие результаты на этом покрытии. Я дважды выступал в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

Постоянно выигрываю матчи, но не выигрываю турнир. Думаю, что мои результаты на грунте в целом лучше, чем у Медведева. Он много раз говорил, что не любит играть на грунте.

Это дает мне дополнительную уверенность. Игра на грунте другая, и именно с этой мыслью я подошел к матчу. Прежде всего я должен быть последовательным. В последнее время мои результаты становятся всё лучше.

Потом буду думать о победах над топ-соперниками и вершине рейтинга. Нужно продолжать работу. Эта победа придаст мне дополнительную уверенность для продолжения борьбы», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.