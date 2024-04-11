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    • Хачанов выиграл у Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
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    Хачанов: Мои результаты на грунте в целом лучше, чем у Медведева

    Теннис Прогнозы на теннис Карен Хачанов Даниил Медведев ATP
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Даниилом Медведевым (6:3, 7:5) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Я проиграл Даниилу в двух напряжённых матчах на харде. На грунте у меня пока нет титула, но я показываю хорошие результаты на этом покрытии. Я дважды выступал в четвертьфинале "Ролан Гаррос".

    Постоянно выигрываю матчи, но не выигрываю турнир. Думаю, что мои результаты на грунте в целом лучше, чем у Медведева. Он много раз говорил, что не любит играть на грунте.

    Это дает мне дополнительную уверенность. Игра на грунте другая, и именно с этой мыслью я подошел к матчу. Прежде всего я должен быть последовательным. В последнее время мои результаты становятся всё лучше.

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    • Потом буду думать о победах над топ-соперниками и вершине рейтинга. Нужно продолжать работу. Эта победа придаст мне дополнительную уверенность для продолжения борьбы», — приводит слова Хачанова «Чемпионат».

    В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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