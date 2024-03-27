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    Тим: Я снова начал чувствовать боль в запястье

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Доминик Тим
    Чемпион US Open — 2020, бывшая третья ракетка мира, австриец Доминик Тим рассказал о продолжающихся проблемах с запястьем.

    Доминик Тим
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    Доминик Тим

    «Я вернулся к работе со своим отцом. Мы стали тренироваться как раньше — с большей нагрузкой, больше времени проводили на корте. К сожалению, перед стартом венгерского челленджера появился дискомфорт в запястье, появились щелчки.

    Ко мне вернулось это странное чувство, и последние недели я снова начал испытывать боль. Сейчас я работаю в облегчённом формате и пытаюсь восстановиться, чтобы быть готовым к турниру в Эшториле», — приводит слова Тима Eurosport Deutschland.

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