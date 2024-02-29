Рублев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Андрей Рублев Фото: globallookpress.com
В четвертьфинале соперником Рублева стал Себастьян Корда, который не смог завершить матч из-за проблем со здоровьем.
Американский теннисист снялся при счете 6:4, 4:3 в пользу соперника.
Теннисисты успели провести на корте 1 час 10 минут.
Андрей за это время выполнил 2 подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 3.
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Следующим соперником Рублева станет представитель Казахстана Александр Бублик.