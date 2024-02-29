Россиянин Даниил Медведев сыграет против испанца Алехандро Давидовича-Фокины в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ). Матч пройдет 29 февраля, начало — в 18:00 мск. Медведев — Давидович-Фокина: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Медведев

Даниил в предыдущем раунде одержал волевую победу над Лоренцо Сонего — 3:6, 6:3, 6:3.

Опасения подтвердились, россиянин снова столкнулся с проблемами, и сейчас, пожалуй, можно сказать, что он по-прежнему не в оптимальной форме.

Медведева, похоже, что-то очень серьезно беспокоит. Во-первых, после матча он жаловался, что «вышел на корт и чувствовал себя неправильно, слишком нервничал, был слишком зажатым», хотя ему это вообще не свойственно.

И еще один момент любопытный момент: в этом матче Медведев не выполнил ни одной подачи навылет. Подобное на уровне ATP случилось впервые.

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К слову, в матче первого круга против Шевченко он тоже не лучшим образом подавал первым мячом — средняя скорость была ниже, чем у соперника. Вполне вероятно, что есть какие-то проблемы с плечом или локтем.

Давидович-Фокина

Алехандро во втором круге провел на корте лишь один сет. Якуб Меньшик снялся при счете 0:1 во второй партии.

В первом сете испанец с трудом дожал 18-летнего чеха только на тай-брейке. Похоже, сразу после этого у Меньшика, который на прошлой неделе добрался до финала в Дохе, просто закончилось топливо.

В первом раунде Давидович-Фокина одержал победу над венгром Фабианом Марожаном — 6:3, 4:6, 6:1.

На турнире в Дохе Алехандро не прошел ни раунда, сразу же уступив Меньшику. На этот раз ему повезло, что Якуб банально устал.

В Роттердаме Давидович-Фокин проиграл на старте турнира немцу Яну-Леннарду Штруффу, но перед этим он добрался до четвертьфинала в Марселе.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Медведева в этом матче можно поставить за 1.21, победу Давидовича-Фокины букмекеры предлагают за 4.45.

Прогноз: Даниил не скрывает, что очень хочет защитить титул в Дубае, но при этом хорошо заметно, что ему сейчас тяжело. Есть, похоже, не только психологический, но и физический дискомфорт. Впереди еще один сложный матч, в этом нет ни малейших сомнений.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.98.