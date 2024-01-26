Зверев: Я проиграл из-за своего физического состояния, а не из-за тенниса. Такое со мной впервые в карьере

Немецкий теннисистпрокомментировал поражение от россиянинав полуфинале Australian Open.

«Обидно. Но больше обидно, что я не чувствовал себя на 100% по физике. Это отняло у меня шанс. Я играл достаточно хорошо на протяжении всего австралийского турне, показывал очень хороший теннис.

Я проиграл из-за своего физического состояния, а не из-за тенниса. Это и расстраивает. Наверное, такое со мной впервые в карьере.

Но я могу гордиться тем, что сделал всё, что мог. Проделал всю работу в межсезонье, проделал всю работу здесь в Австралии. Был сфокусирован, но случились вещи, на которые я не могу повлиять. Надеюсь, это не последний мой шанс», — сказал Зверев на послематчевой пресс-конференции.

В финале турнира Australian Open 2024 года Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера (4-я ракетка мира).