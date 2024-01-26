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    Синнер: Я многому научился у Джоковича во время прошлогоднего полуфинала на Уимблдоне

    Теннис Прогнозы на теннис Янник Синнер Новак Джокович  Australian Open ATP
    Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем (6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

    Янник Синнер
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    Янник Синнер

    «Это был очень сложный матч. Я отлично начал, а он два сета ошибался, не очень здорово себя чувствовал. Я старался давить.

    Я настраивался на этот матч. Всегда приятно играть с соперником, у которого можно поучиться. В прошлом году я проиграл ему в полуфинале Уимблдона и многому научился. Это все часть процесса.

    Когда мне было 16-17, у меня была возможность потренироваться с Новаком. И уже тогда начался процесс обучения у лучших в мире.

    Матчи, конечно, другое. После матча он посоветовал мне больше двигать мяч, становиться непредсказуемее. И мы старались это делать.

    Конечно, подача с тех пор у меня стала намного лучше. И я еще во многом могу прибавить — для этого у меня и есть отличная команда», — сказал 22-летний теннисист сразу после матча.

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    • В финале Синнер встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Александр Зверев (Германия).

    Джокович проиграл на Australian Open впервые с 2018 года. Ранее он десять раз выигрывал турнир «Большого шлема» в Мельбурне.

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