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    Медведев о победе над Зверевым: Сегодня я сказал себе, что буду бороться до конца

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев (3-я ракетка мира) прокомментировал волевую победу над представителем Германии Александром Зверевым (3:2) на турнире Australian Open.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «В некоторых матчах я думал, что победить не получится. Но сегодня я сказал себе в третьем сете: "Я буду гордиться собой, если буду бороться до конца. Хочу попытаться выиграть матч". Так что горжусь собой.

    21 час на корте? Я думаю, рекорд — это сколько часов? Я в финале, попытаюсь восстановиться и сыграть по-максимуму. Завтра пойду на тренировку даже через боль. Чуть-чуть размяться, потренироваться. Не уверен, что как обычно проснусь в 9 утра, но мы обсудим с командой», — сказал Медведев после матча.

    В финале турнира Australian Open 2024 года Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера (4-я ракетка мира).

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