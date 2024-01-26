Медведев о победе над Зверевым: Сегодня я сказал себе, что буду бороться до конца

Российский теннисист(3-я ракетка мира) прокомментировал волевую победу над представителем Германии(3:2) на турнире Australian Open.

«В некоторых матчах я думал, что победить не получится. Но сегодня я сказал себе в третьем сете: "Я буду гордиться собой, если буду бороться до конца. Хочу попытаться выиграть матч". Так что горжусь собой.

21 час на корте? Я думаю, рекорд — это сколько часов? Я в финале, попытаюсь восстановиться и сыграть по-максимуму. Завтра пойду на тренировку даже через боль. Чуть-чуть размяться, потренироваться. Не уверен, что как обычно проснусь в 9 утра, но мы обсудим с командой», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира Australian Open 2024 года Медведев сыграет против представителя Италии Янника Синнера (4-я ракетка мира).