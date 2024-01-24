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    Хуркач: Медведев — великий теннисист

    Теннис Прогнозы на теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Хуберт Хуркач
    Поляк Хуберт Хуркач подвел итоги матча 1/4 финала Australian Open с Даниилом Медведевым, отметив, что в игре с россиянином отдал на поле все силы.

    Хуберт Хуркач
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    Хуберт Хуркач

    Медведев одолел Хуркача в пяти партиях со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

    «Даниил великий игрок и отличный соперник. Конечно, мне хотелось бы играть немного лучше, но, знаете, в важные моменты он набирал действительно хорошие очки.

    Всегда приятно играть в Австралии. Я сыграл здесь пару хороших матчей. Мне бы хотелось пойти еще немного дальше, сегодня я отдал все силы. Этого было недостаточно», — сказал Хуркач на пресс‑конференции.

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    В 1/2 финала Хуркач сразится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом из Испании.

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