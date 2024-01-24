Хуркач: Медведев — великий теннисист

Полякподвел итоги матча 1/4 финала Australian Open с, отметив, что в игре с россиянином отдал на поле все силы.

Медведев одолел Хуркача в пяти партиях со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4.

«Даниил великий игрок и отличный соперник. Конечно, мне хотелось бы играть немного лучше, но, знаете, в важные моменты он набирал действительно хорошие очки.

Всегда приятно играть в Австралии. Я сыграл здесь пару хороших матчей. Мне бы хотелось пойти еще немного дальше, сегодня я отдал все силы. Этого было недостаточно», — сказал Хуркач на пресс‑конференции.

Все прогнозы на Australian Open

В 1/2 финала Хуркач сразится с победителем матча между немцем Александром Зверевым и Карлосом Алькарасом из Испании.