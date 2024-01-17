Тимофеева одолела Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии

Российская теннисистказавоевала путевку в третий круг теннисного турнира Australian Open.

В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 6:4, 6:1 одолела Каролину Возняцки из Дании. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

Тимофеева сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

Возняцки не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять реализованных брейк-пойнтов.

Все прогнозы на Australian Open

В следующем раунде Тимофеева сыграет с победительницей матча Алина Корнеева (Россия) — Беатрис-Аддад-Майя (Бразилия).