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    Тимофеева одолела Возняцки во втором круге Открытого чемпионата Австралии

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Australian Open Мария Тимофеева Каролин Возняцки
    Российская теннисистка Мария Тимофеева завоевала путевку в третий круг теннисного турнира Australian Open.

    Мария Тимофеева
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    Мария Тимофеева

    В матче второго круга россиянка со счётом 1:6, 6:4, 6:1 одолела Каролину Возняцки из Дании. Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты.

    Тимофеева сделала один эйс, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13.

    Возняцки не подавала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала пять реализованных брейк-пойнтов.

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    В следующем раунде Тимофеева сыграет с победительницей матча Алина Корнеева (Россия) — Беатрис-Аддад-Майя (Бразилия).

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