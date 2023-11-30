Бублик считает нынешний сезон лучшим в своей карьере

26-летний представитель Казахстана(32-я ракетка мира) очень доволен этим сезоном и считает его лучшим в собственной карьере.

«Да, это на удивление лучший сезон, потому что никогда я не выигрывал такое количество титулов, не был настолько высоко в рейтинге в своей карьере. Но, могу сказать, что это удивительно для меня, потому что в течение всего года мы испытывали большие проблемы. Мне было тяжело найти свою игру.

И только к турниру в Галле я более или менее обрёл какую-то стабильность, спокойствие и смог показать свой теннис, который мы достаточно долго тренировали, и он наконец дал свои результаты, принёс свои плоды, поэтому безусловно это лучший сезон в карьере», — цитирует Бублика пресс-служба выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры».

Напомним, что в 2023 году Бублик победил на двух представительных турнирах: ATP-500 в немецком Галле на травяном покрытии и ATP-250 в бельгийском Антверпене на харде.