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    Кудерметрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре, Потапова проиграла 180-й ракетке мира

    Теннис Прогнозы на теннис Вероника Кудерметова Анастасия Потапова Эжени Бушар WTA
    Россиянка Вероника Кудерметова успешно стартовала на турнире в Гвадалахаре (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,8 миллиона долларов.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    В матче второго круга Кудерметова одержала победу над Эжени Бушар из Канады со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

    Вероника за это время выполнила 8 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

    В следующем раунде Кудерметова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).

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    • Еще в одном матче россиянка Анастасия Потапова сенсационно уступила 180-й ракетке мира Эмилиане Аранго — 4:6, 3:6. Во втором круге соперницей колумбийки станет американка Слоун Стивенс.

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