Кудерметрова вышла в третий круг турнира в Гвадалахаре, Потапова проиграла 180-й ракетке мира

Россиянкауспешно стартовала на турнире в Гвадалахаре (Мексика), призовой фонд которого составляет 2,8 миллиона долларов.

В матче второго круга Кудерметова одержала победу над Эжени Бушар из Канады со счетом 6:2, 6:7 (4:7), 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут.

Вероника за это время выполнила 8 подач навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов.

В следующем раунде Кудерметова встретится с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь).

Еще в одном матче россиянка Анастасия Потапова сенсационно уступила 180-й ракетке мира Эмилиане Аранго — 4:6, 3:6. Во втором круге соперницей колумбийки станет американка Слоун Стивенс.