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    Джокович прокомментировал выход в 1/4 финала US Open 2023

    Теннис Прогнозы на теннис US Open Новак Джокович  ATP
    Сербский теннисист Новак Джокович высказался о выходе в четвертьфинал US Open. ТБШ проходит на харде.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Я знал, что Гойо играет на высоком уровне, хоть мы и не встречались в туре. Я смотрел, как он играет в квалификации, а также последние пару раундов основной сетки, и увидел, что у него мощное оружие в виде подачи и форхенда и что он хорошо двигается для большого парня. Одним из ключей к матчу было нейтрализовать его подачу, попытаться уменьшить число эйсов и виннерсов», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP.

    В 1/4 финала серб встретится с американцем Тейлором Фритцем.

    US Open 2023 проходит с 28 августа по 10 сентября.

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