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    Корнеева не сыграет на Открытом чемпионате США

    Теннис Прогнозы на теннис WTA US Open
    Российская теннисистка Алина Корнеева не сможет поучаствовать в турнире US Open. По словам спортсменки, она не получила визу.

    Алина Корнеева
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    Алина Корнеева

    «К сожалению, у меня нет визы, я не буду играть на US Open. Кажется, мне надо было сделать визу еще в июне, но теперь уже поздно. Впрочем, все в порядке, это не последний US Open для меня.

    Перед турниром в Португалии я не думала, что могу попасть в квалификацию, потому что вылетала на нескольких предыдущих соревнованиях в первом или втором раунде. Теперь, когда я выиграла и вы меня спросили, я подумала: "Правда?". Я не знала об этом до сегодняшнего дня», — сказала Корнеева.

    30 июля 16-летняя теннисистка выиграла турнир в Фигейре-да-Фош (Португалия), одолев в финале француженку Кароль Монне (6:0, 6:0).

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