Хачанов высказался о победе над Циципасом

Российский теннисистпрокомментировал победу над грекомв матче 1/8 финала турнира ATP в Майами (США).

«Я очень счастлив. Главное не то, что я победил Стефаноса, а то, как играю. После Открытого чемпионата Австралии у меня были некоторые проблемы с травмой.

Я просто счастлив продолжать играть на этом уровне, и, конечно, победить Стефаноса сегодня. Просто хочу продолжать в том же духе, наслаждаться процессом, наслаждаться путешествием. И да, надеюсь, что это продолжится», — цитирует Хачанова Tennis.com.

В четвертьфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча Франсиско Черундоло (Аргентина) — Лоренцо Сонего (Италия).