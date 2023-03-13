Медведев поделился ожиданиями от матча со Зверевым на турнире в США

Российский теннисистпризнался, что ожидает упорного противостояния в предстоящем матче с представителем Германиив 1/8 финала «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе.

«Думаю, в нашем матче может быть много розыгрышей. Посмотрим. Будет интересно. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, что нормально после серьезной травмы.

Он был одним из лучших игроков, приближаясь к первой ракетке мира, начал играть все лучше и лучше на турнирах "Большого шлема". Его травма была неудачной, но я уверен, что он вернется.

Надеюсь, что в следующем матче я смогу стать победителем и смогу показать хороший теннис», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

Матч Медведева со Зверевым в 1/8 финала турнира запланирован на 14 марта.