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    Медведев поделился ожиданиями от матча со Зверевым на турнире в США

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Александр Зверев
    Российский теннисист Даниил Медведев признался, что ожидает упорного противостояния в предстоящем матче с представителем Германии Александром Зверевым в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан‑Уэллсе.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Думаю, в нашем матче может быть много розыгрышей. Посмотрим. Будет интересно. Я чувствую, что он играет все лучше и лучше, что нормально после серьезной травмы.

    Он был одним из лучших игроков, приближаясь к первой ракетке мира, начал играть все лучше и лучше на турнирах "Большого шлема". Его травма была неудачной, но я уверен, что он вернется.

    Надеюсь, что в следующем матче я смогу стать победителем и смогу показать хороший теннис», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.

  • Медведев вышел в 1/8 финала турнира в США
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    • Матч Медведева со Зверевым в 1/8 финала турнира запланирован на 14 марта.

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