Медведев вышел в 1/8 финала турнира в США

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
В матче третьего круга Медведев, посеянный под пятым номером, одержал непростую победу над белорусом Ильей Ивашко — 6:2, 3:6, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 1 час и 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 заработанных брейк-пойнтов.
Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.
В 1/8 финала Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.