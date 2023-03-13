Медведев вышел в 1/8 финала турнира в США

Первая ракетка Россиивышел в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе (США). Это соревнования серии ATP-1000.

В матче третьего круга Медведев, посеянный под пятым номером, одержал непростую победу над белорусом Ильей Ивашко — 6:2, 3:6, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 46 минут. За это время Даниил выполнил восемь эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 из 13 заработанных брейк-пойнтов.

Ивашко, в свою очередь, ни сделал ни одной подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

В 1/8 финала Медведев встретится с немцем Александром Зверевым.